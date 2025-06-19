'Окна дрожали и осколки падали': жители Брянщины жалуются, что военные РФ размещают огневые позиции возле жилых домов. Перехват

Войска страны-агрессора РФ продолжают размещать свои огневые позиции возле жилых домов. В частности, это происходит в Брянской области, жалуются гражданские россияне.

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Об этом стало известно из перехваченного телефонного разговора, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины. В нем жители Брянщины эмоционально рассказывают про обстрелы и размещение российских огневых позиций вблизи своего села.

"А это х**рят откуда-то откуда вон из леса, бл*дь. Бабах, бабах, бл*дь, одни окна дрожали у нас", – слышно на записи.

Солдаты РФ обустроили свои позиции настолько близко к жилью гражданским, что ракеты летают буквально над их домами.

"Ой, тут вообще было, бл*дь. У нас и летали ракеты. Прямо вот над нами летели. Осколки падали, когда х*рачили", – жалуются россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки на российский ракетный комплекс "Искандер" на Брянщине 5 июня были ликвидированы восемь военных РФ, еще пять получили ранения. Удар был нанесен несколькими ракетами.

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