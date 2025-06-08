ВСУ на Брянщине уничтожили вместе с 'Искандером' восемь оккупантов: появились новые детали

Во время атаки на российский ракетный комплекс "Искандер" на Брянщине 5 июня погибли восемь военных РФ, еще пять получили ранения. Удар был нанесен несколькими ракетами.

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Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники. По его данным, атака Сил обороны Украины была совершена рано утром в четверг, 5 июня, недалеко от села Мартьяновка Клинцовского района Брянской области.

Удар был нанесен несколькими ракетами.

Погибли восемь военных ВС РФ, еще пятеро получили ранения, рассказали источники в медицинских службах Брянщины.

Что известно об уничтожении "Искандера" на Брянщине

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в Генеральном штабе Вороруженных сил Украины сообщили о нанесении удара по району сосредоточения подразделения 26-й ракетной бригады армии РФ вблизи города Клинцы, которое готовилось к атаке по Украине, вероятно, по Киеву.

В результате были поражены установки оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер", из которого оккупанты пытались ударить по украинцам.

В ночь на 5 июня местные паблики Брянщины жаловались на "атаку ВСУ" и писали о взрывах в районе аэропорта "Брянск". На распространенных фото и видео была видна мощная детонация БК, поэтому в сети предполагали, что это могло быть уничтожение ракетных установок, таких как "Искандер" или зенитных С-300/400.

7 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в течение недели защитники Украины результативно атаковали позиции врага, с которых оккупанты наносили удары по Украине, убивая мирных жителей. По его словам, воины Сил обороны уничтожили три установки ОТРК "Искандер".

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