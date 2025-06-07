На днях уничтожены три российские установки 'Искандер', – Зеленский

В течение этой недели Силы обороны Украины результативно атаковали позиции российских захватчиков, с которых те атаковали наши города и села, убивая мирных людей. В частности, на днях украинские военные уничтожили три установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

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Об этом в субботу, 7 июня, в вечернем обращении к гражданам сообщил президент Владимир Зеленский. Он заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского о действиях наших воинов на передовой.

"Есть за что поблагодарить. Наши воины на этой неделе успешно уничтожили позиции россиян – именно те позиции, с которых били по Украине, по нашим общинам, по нашим людям. На днях были уничтожены три установки "Искандер" – это было уничтожение просто убийц", – сказал президент.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 июня нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск России на Брянщине. Итогом "бавовны" стало поражение установок вражеского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Эту операцию провели подразделения Вооруженных сил во взаимодействии со Службой безопасности и другими составляющими Сил обороны. Было опубликовано видео удара по позициям врага, а сегодня Владимир Зеленский подтвердил успех наших защитников.

"Также есть сбитие российского военного самолета Су-35 и повреждения их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов. Это помогает нашей защите – каждое осложнение для России имеет значение для нас", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений, в том числе вертолет и 15 российских танков.

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