Утром 7 июня украинские военнослужащие сбили российский истребитель. Боевой самолет оккупационной армии РФ был уничтожен на Курском направлении.

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В результате действий украинских защитников враг потерял Су-35. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35", – говорится в сообщении ВС ВСУ.

Да данный момент неизвестно, был ли ликвидирован пилот вместе с вражеским самолетом. По состоянию на 11:20 российские пропагандистские ресурсы не комментировали потерию очередной единицы боевой авиации.

Позже российские пропагандисты все же признались, что украинские войска уничтожили истребитель. При этом вражеские ресурсы утверждают, что пилоту удалось катапультироваться, и он выжил.

Этот самолет способен нести восемь управляемых ракет класса воздух-воздух (Р-27РЭ, Р-27ТЭ, Р-77), а также ракеты малой дальности и ближнего боя (Р-73, Р-73М, Р -60М) и шесть управляемых ракет класса воздух-земля (С-25ЛД, Х-29, Х-59М, Х-31А и Х-31П). Также россияне применяют Су-35 для сброса управляемых авиабомб.

Напомним, в ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали с помощью дронов аэропорт в Брянской области РФ. После поражения очевидцы сняли на видео вторичные взрывы на объекте.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте протестирован новый тип вооружения, созданный в рамках проекта Brave1. В результате на Херсонском направлении боеприпасом весом более 100 кг уничтожен опорный пункт оккупантов.

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