В результате атаки на аэродром в Брянске был уничтожен вертолет Ми-8, еще один получил повреждения: подробности

В ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали с помощью дронов аэропорт в Брянской области РФ. После поражения очевидцы сняли на видео вторичные взрывы на объекте.

Видео дня

Известно, что вследствие атаки как минимум один вертолет армии РФ был уничтожен, еще один получил повреждения. Об этом со ссылкой на источники сообщило независимое российское издание ASTRA.

Так, издание утверждает, что минувшей ночью под ударом украинских дронов оказался "Международный аэропорт Брянск" в селе Октябрськое Брянского района. Очевидцы тогда снимали атаку на видео, зафиксировав как сам момент прилета, так и последовавшие после него вторичные взрывы.

Со ссылкой на "источники в спецслужбах Украины" ASTRA заявила, что получила подтверждение атаки дронами Сил обороны этого объекта. А неназванные собеседники издания из российского МЧС подтвердили, что бесследно для оккупантов она не прошла.

"В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35. Помимо этого повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе "Озон", недалеко от которого находится аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников. Пострадавших нет", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее в этот день стало известно о пожаре на нефтебазе "Кристалл", которая обеспечивала топливом аэродром в Энгельсе. Пожар, как сообщалось, стал следствием атаки дронов.

Также минувшей ночью в российском Мичуринске дрон атаковал завод, который выпускает оборудование для ракетной техники, там также вспыхнул пожар.

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