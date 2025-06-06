В российском Мичуринске дрон атаковал завод, который выпускает оборудование для ракетной техники: произошел пожар. Фото и видео

В Мичуринске Тамбовской области РФ был атакован завод "Прогресс", который производит высокотехнологичное оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники. На месте удара сразу возник масштабный пожар.

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Инцидент произошел примерно в 2:15 ночи, когда БПЛА попал в центральный цех предприятия. Как сообщили российские Telegram-каналы, на место прибыли пожарные и спасатели, было зафиксировано сильное возгорание.

В результате взрыва частично обвалилась крыша пораженного цеха, а огонь после первоначальной ликвидации снова вспыхнул. Пострадали по меньшей мере три человека.

По состоянию на 4:30 утра полностью перекрыто движение транспорта от перекрестка возле завода до Промышленно-технологического колледжа.

Территория завода оцеплена, проход и проезд через зону запрещен.

Местные власти призвали пешеходов использовать альтернативные маршруты и не приближаться к зоне чрезвычайного происшествия. На месте работает высшее руководство из Тамбова, ожидается расширение периметра оцепления.

Что производит завод "Прогресс"

Мичуринский завод "Прогресс" является важным предприятием военно-промышленного комплекса. Там изготавливают высокотехнологичное оборудование для авиационной и ракетной техники и много электроники, а именно:

гироскопические приборы для стабилизации и управления;

автопилоты и курсоуказатели, обеспечивающие навигацию и автоматическое управление полетом;

датчики угловой скорости;

различные элементы пилотажно-навигационных систем;

другие системы управления для самолетов, вертолетов и ракет.

Продукция, производимая на заводе "Прогресс", используется в самолетах, вертолетах и ракетных комплексах, выполняя ключевые функции управления и ориентации.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июня украинские боевые дроны атаковали российские Саратов, Энгельс и Рязань, утверждают в РФ. По словам местных жителей, в городах слышны взрывы; местные чиновники рассказывают о "работе сил противовоздушной обороны".

В Брянск также в ночь на 6 июня прилетели "неизвестные дроны". Предварительно, под атакой был местный аэропорт, там были прилеты и произошла мощная детонация.

А 5 июня прогремели мощные взрывы во временно оккупированном Крыму. Российские захватчики пожаловались на атаку ракет и БПЛА.

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