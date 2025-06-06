Опять атаки Украины: в российских Энгельсе и Рязани пожаловались на взрывы

В ночь на 6 июня украинские боевые дроны атаковали российские Саратов, Энгельс и Рязань, утверждают в РФ. По словам местных жителей, в городах слышны взрывы; местные чиновники рассказывают о "работе сил противовоздушной обороны".

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По состоянию на три часа ночи известно, что в Энгельсе пылает нефтеперерабатывающий завод. В Рязани якобы состоялись прилеты в районе аэродрома, где стоит стратегическая авиация российских захватчиков. Власти последнего города сообщают, что ПВО отработала в районе рязанского аэродрома Дягилево.

Также минимум пять взрывов слышали в Саратове и области. А саратовский аэропорт из-за всего происходящего ввел временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

Первые взрывы в Саратове начали греметь в районе 2:20, до этого были слышны звуки БПЛА, пролетающих в небе.

Также жители Саратова и Энгельса сообщают о работе тревожных сирен и звуках, похожих на автоматные очереди.

В Энгельсе, кроме пожара на НПЗ, рассказывают об обломках беспилотника, которые якобы попали в жилой дом на улице Тельмана, на одном из этажей началось возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Брянск также в ночь на 6 июня прилетели "неизвестные дроны". Предварительно, под атакой был местный аэропорт, там были прилеты и произошла мощная детонация.

А 5 июня прогремели мощные взрывы во временно оккупированном Крыму. Российские захватчики пожаловались на атаку ракет и БПЛА.

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