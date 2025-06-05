В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты пожаловались на ракетную атаку

Вечером, в четверг, 5 июня, во временно аннексированном Крыму прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на ракетную атаку.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы. Впоследствии эту информацию также подтвердил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Перед этим он заявлял, что в городе все спокойно, а то, что слышат местные – тренировки российского флота с применением различных видов оружия.

Сейчас на полуострове объявлена тревога. Отмечается, что в Феодосии, Заозерном и ряде других населенных пунктов были слышны взрывы.

Telegram-каналы традиционно заявили, что Крым атакуют неизвестные дроны и ракеты.

Напомним, что 3 июня, в Службе безопасности Украины заявили о новом, уже третьем успешном поражении незаконного Крымского моста. Операция по установке взрывчатки под водой возле этого сооружения длилась несколько месяцев, сегодня на рассвете взрывчатка была взорвана.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты могут использовать детские летние лагеря в аннексированном Крыму, чтобы помешать ударам Сил обороны Украины по военным объектам ВС РФ. Последние расположены по всему захваченному полуострову, поэтому военные преступники фактически собираются сделать детей "живым щитом".

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