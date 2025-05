Россияне могут использовать детские летние лагеря в оккупированном Крыму как 'живой щит' от украинских ударов – ISW

Российские оккупанты могут использовать детские летние лагеря в аннексированном Крыму, чтобы помешать ударам Сил обороны Украины по военным объектам ВС РФ. Последние расположены по всему захваченному полуострову, поэтому военные преступники фактически собираются сделать детей "живым щитом".

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики подчеркнули, что действия России являются нарушением международного гуманитарного права.

Отмечается, что в то же время страна-агрессор РФ продолжает милитаризировать Крым, рекламируя его как место для летнего туризма, в частности для детей.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев 5 мая заявил, что российские чиновники планируют управлять 17 летними лагерями для российских и украинских детей в городе, включая сирот и детей военнослужащих ВС РФ. Оккупанты утверждали, что этим летом их будут принимать более 400 заведений в Крыму.

Россия уже использовала летний туризм на Крымском полуострове для сдерживания украинских ударов по законным российским военным целям, особенно в 2024 году.

В ISW отмечают, что до сих пор Крым остается стратегически важным для украинских Сил обороны. Недавно, в ночь с 1 на 2 мая, его атаковали более 30 морских и 100 воздушных беспилотников.

Россия же продолжает использовать "живые щиты", нарушая международное гуманитарное право, которое гласит, что "военное командование должно избегать развертывания военных целей в густонаселенных районах или вблизи них".

"Настаивание России на том, чтобы рассматривать оккупированный Крым как туристическое направление, несмотря на то, что она использует его для поддержки своей продолжающейся военной агрессии против Украины, ставит под угрозу жизнь гражданского населения, особенно детей", – подчеркнули в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в суд передано дело владельца фирмы-перевозчика из Херсонской области, который в 2022 году помогал российским захватчикам вывозить детей из оккупированного в то время Бериславского района в Крым. Предпринимателю грозит до 12 лет лишения свободы.

Европейский суд по правам человека сообщил правительству России об иске от Украинского Хельсинского союза по правам человека о незаконной депортации украинских детей. В нем говорится о десяти детях, вывезенных из Крыма после оккупации полуострова в 2014 году.

