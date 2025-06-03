СБУ в третий раз поразила Крымский мост: видео уникальной операции и подробности о последствиях

В Службе безопасности Украины заявили о новом, уже третьем успешном поражении незаконного Крымского моста. Операция по установке взрывчатки под водой возле этого сооружения длилась несколько месяцев, сегодня на рассвете она была взорвана.

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Сейчас мост, по данным Службы, находится в аварийном состоянии. Подробности обнародовали в СБУ.

"СБУ провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой! Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано!" – говорится в сообщении.

Для подрыва под водой возле опор моста было заложено 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Как это удалось сделать, в СБУ не уточнили.

Разрушить мост полностью на этот раз не удалось. Однако, по данным Службы, в результате подрыва были сильно повреждены подводные подпорки моста, повреждения фиксируются на уровне дна. Сейчас мост фактически находится в аварийном состоянии.

Координацию планирования операции осуществлял глава СБУ Василий Малюк, он же лично контролировал ее проведение.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", – прокомментировал Малюк.

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