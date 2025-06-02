'Происходила одновременно в трех часовых поясах': Малюк раскрыл новые подробности спецоперации 'Паутина' и сделал предупреждение России

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл новые подробности спецоперации "Паутина", в результате которой дронами был поражен 41 самолет врага. По его словам, она проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с логистической точки зрения.

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Об этом говорится в Telegram-канале СБУ. Глава ведомства предупредил Россию, что удары будут продолжаться столько, сколько страна-агрессор будет терроризировать украинцев ракетами и дронами.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков – это задача, которую перед нами поставил президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", – отметил Василий Малюк.

Именно он возглавлял команду, которая более полутора лет готовила спецоперацию "Паутина". Благодаря этому СБУ смогла одномоментно атаковать цели на четырех военных аэродромах РФ: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново", что позволило поразить наибольшее количество вражеской авиации.

Малюк подчеркнул, что в общей сложности речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет. Так что это был не просто удар по вражеской авиации, а "серьезная пощечина по могуществу и террористической сущности РФ".

Примерная стоимость пораженной стратегической авиации противника превышает 7 миллиардов долларов США. По словам главы СБУ, спецоперация под названием "Паутина" была чрезвычайно сложной с логистической точки зрения, поскольку проходила одновременно в трех часовых поясах.

Схема ее проведения была следующей: сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем мобильные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши этих домиков, размещавшихся на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домов дистанционно открывали и БПЛА вылетали для поражения определенных целей.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и "Шахедами", – подчеркнул Василий Малюк.

Он поблагодарил всех сотрудников, вовлеченных в эту историческую спецоперацию, подчеркнув, что все ее участники уже давно находятся в Украине. Глава СБУ также отметил, что Украина будет отвечать на российский террор и уничтожать врага повсюду – на море, в воздухе и на земле.

Напомним, в воскресенье 1 июня, Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой были поражены десятки самолетов страны-агрессора, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на операцию "Паутина", в результате которой было поражено около 40 вражеских бомбардировщиков. Гарант подчеркнул, что это наиболее дальнобойная операция Украины.

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