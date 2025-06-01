'Блестящий результат': Зеленский раскрыл детали операции 'Паутина' по уничтожению российских самолетов. Фото

Президент Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка по операции "Паутина", в результате которой 1 июня на аэродромах в нескольких областях РФ было поражено около 40 вражеских бомбардировщиков. Глава государства подчеркнул, что это самая дальнобойная операция Украины.

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Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории. Об этом президент написал на своем канале в Telegram.

По его словам, операция "Паутина" готовилась год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации.

"Абсолютно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней от начала планирования до эффективной реализации. Самая дальнобойная наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вовремя вывели с российской территории. Поблагодарил генерала Малюка за этот успех Украины", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что поручил СБУ проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо – мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить. Слава Украине!" – добавил глава государства.

Что известно об операции СБУ "Паутина"

1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию под названием "Паутина" по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в России. Взрывы гремели на авиабазе "Белая" в Иркутской области, авиабазе "Оленья" в Мурманской области, "Иваново" в Ивановской области и "Дягилево" в Рязанской области.

По предварительным данным, Россия могла потерять не менее 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

В ведомстве отметили, что в результате операции было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет России, размещенных на ключевых аэродромах врага. По предварительным оценкам, общая стоимость уничтоженной авиации превышает $7 млрд.

Для проведения операции Украина использовала FPV-дроны, стоимость которых колеблется от $300 до $600 за единицу. Соотношение расходов Украины к нанесенному России ущербу является беспрецедентным - на каждый потраченный доллар приходится более $10 000 убытков для РФ.

По данным источников OBOZ.UA, операция готовилась более 1,5 лет. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции, которые установили на грузовики: в нужное время из них дистанционно были запущены БПЛА. Контроль над "Паутиной" осуществляли лично Зеленский и Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA, российских военкоров и Z-блогеров шокировала масштабная операция Украины по уничтожению самолетов на аэродромах РФ. Один из фанатов "СВО" пожаловался на военное руководство и заявил о "русском Перл Харборе".

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