Контролировал Зеленский лично: спецоперацию 'Паутина' готовили более полутора лет. Фото

Масштабную операцию СБУ "Паутина", в ходе которой были поражены десятки стратегических бомбардировщиков РФ на четырех аэродромах, готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные домики, которые установили на грузовики: в нужное время из них дистанционно были запущены БПЛА.

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Контроль над операцией осуществляли лично президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк, все причастные к ее выполнению давно находятся в безопасности. Об этом сообщили источники OBOZ.UA в спецслужбе.

Как утверждают наши источники, реализацию впечатляющей спецоперации, в ходе которой на территории РФ был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ, лично контролировал Зеленский, реализовывал же замысел, к воплощению в жизнь которого готовились 1,5 года, Малюк и сотрудники СБУ.

Источники отмечают, что операция была сверхсложной с логистической точки зрения.

СБУ сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем - мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

От источников в СБУ мы получили фото, зафиксировавшие подготовку дронов к атаке на военные аэродромы.

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

Тем временем мониторинговые каналы начали сообщать, что на "Оленьей" в результате налета дронов СБУ были уничтожены все Ту-95МС. Часть из них уже была снаряжена ракетами Х-101 и готова к вылету. По данным общественного деятеля Назара Приходько, таких стратегических бомбардировщиков на этом аэродроме было четыре. Еще три поражены на авиабазе "Белая" в Иркутской области.

Напомним, о масштабной атаке сразу на четыре военных аэродрома РФ, где базируется стратегическая авиация, российские источники начали сообщать после обеда 1 июня. В этот день российская военно-транспортная авиация отмечает "профессиональный праздник" – и подарки были доставлены на "Оленью" в Мурманской и "Дягилево" в Рязанской области, откуда вражеские самолеты взлетают для ударов по Украине. Взрывы слышали и в Ивановской и Иркутской областях – также в районах военных аэродромов.

Источники OBOZ.UA подтвердили: СБУ поразила более 40 самолетов врага, среди них называли Ту-95МС и редкие самолеты дальнего радиолокационного слежения А-50.

Также источники передали впечатляющие видео с горящими вражескими самолетами.

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