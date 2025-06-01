Ущерб на $2 млрд, поражено более 40 самолетов: СБУ проводит спецоперацию в РФ. Видео

Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в России. На территории страны-террориста поражено уже десятки самолетов.

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Путинская армия могла потерять не менее 40 самолетов на общую сумму около 2 млрд долларов. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в СБУ.

В течение 1 июня украинские дроны отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Стоит отметить, что именно 1 июня в РФ отмечают день военно-транспортной авиации. В настоящее время известно о поражении более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Атака на авиабазу "Белая" в Иркутской области

На одном видео зафиксировано, как пылает аэродром "Белая" в Иркутской области (около 4000 км от государственной границы Украины). На видео слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, комментирующего взрывы.

"Вот так файно выглядит сейчас аэродром "Белая". Стратегическая вражеская авиация", – прокомментировал глава СБУ.

По данным источников, эта уникальная спецоперация получила название "Паутина". Вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

Позже появились еще кадры российских военных аэродромов, горящих в результате уникальной спецоперации СБУ. На видео виден непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.

Пожар на авиабазе "Оленья" в Мурманской области

По состоянию на 14:00 подтверждено поражения стратегических бомбардировщиков на аэродроме "Оленья" в Мурманской обалсти и "Белая" в Иркутской области. Именно на этих аэродромах базируются самолеты, которые регулярно осуществляют массированные обстрелы Украины.

Мониторинговые каналы накануне сообщали, что на аэродроме в Мурманской области находилось как минимум 4 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Также там базировались десятки бомбардировщиков Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22/32.

По данным одного из мурманских изданий, в поселке Высокий Оленегорского района днем 1 июня вспыхнул мощный пожар. В это время в поселке была объявлена "опасность прилета БпЛА". РосСМИ также констатировали, что "черный дым идет со стороны аэродрома", а "местные жители сообщают об отключениях света, звуках взрывов и дронов".

Позже проинформированные источники в СБУ добавили, что атака не ограничилась только двумя аэродромами. Служба безопасности отработала сразу по четырем военным аэродромам России. Как сообщают источники, в настоящее время кроме аэродрома "Белая" и "Оленья" стратегические бомбардировщики горят на аэродромах "Дягилево" и "Иваново".

При этом мониторинговые каналы пишут, что опасность БПЛА россияне также объявили на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Этот военный объект оккупанты также используют для размещения, обслуживания стратегических бомбардировщиков и выполнения террористических актов против Украины.

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