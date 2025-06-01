Пылают российские самолеты: впечатляющие видео спецоперации СБУ "Паутина"

В Службе безопасности Украины показали кадры непосредственных моментов атаки дронов на российские военные аэродромы. В результате проведения уникальной спецоперации под названием "Паутина" уничтожено более 40 вражеских самолетов на более, чем 2 млрд долларов.

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Операцией лично руководил руководитель СБУ Василий Малюк. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в СБУ.

"Сегодня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которой лично руководил председатель СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов. Ждем деталей", – отметили в Службе безопасности.

Спецслужба показала дополнительные кадры с российских военных аэродромов, которые горят после атаки дронами.

На видео видно непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.

Ранее источники СБУ сообщили, что 1 июня Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны Службы безопасности отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь обстреливают украинские города.

"Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них – А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", – говорится в заявлении от источников.

По состоянию на 14:00 подтверждено поражение стратегических бомбардировщиков на аэродроме "Оленья" в Мурманской области и "Белая" в Иркутской области. Именно на этих аэродромах базируются самолеты, которые регулярно осуществляют массированные обстрелы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 31 мая, Курскую область РФ атаковали беспилотники. Громко было в Рыльске и Льгове, там вспыхнули пожары. Под ударом были пункты дислокации российских военных и железнодорожная станция.

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