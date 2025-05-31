Украинские дроны атаковали Курщину: в Рыльске и Льгове горят пункты дислокации армии РФ. Фото и видео

В ночь на субботу, 31 мая, Курскую область РФ атаковали беспилотники. Громко было в Рыльске и Льгове, там вспыхнули пожары.

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Под ударом были пункты дислокации российских военных и железнодорожная станция. Об этом информировали российские СМИ.

Пропагандисты утверждали, что в Рыльске якобы загорелись гостиница, квартира жилого дома и автомобиль. А местное СМИ "Пепел" написало, что в городе был прилет по месту, где располагались российские военные.

Во Льгове сообщили о прилете по станции на том участке железной дороги, которая связывает город с поселком Коренево.

Очевидец рассказал о погибших, а также о большом количестве раненых, которыми переполнены больницы.

Отметим, что официально местные власти заявили только о семи пострадавших в Рыльске. А поселке Артаково Льговского района, утверждают там, из-за атаки БПЛА загорелись два здания и гараж.

Мы писали о том, что российский город Курск ночью 30 мая, во время объявленной в регионе воздушной тревоги, был атакован дронами. Официально власти области сообщили об одном раненом.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 мая под российским Владивостоком в районе бухты Десантная прогремели два взрыва. В этом районе дислоцируется известная своими зверствами в отношении военнопленных украинцев 155 бригада морской пехоты ВС РФ. Местные власти заявили об "устранении последствий угрозы" без указания причин взрывов.

Впоследствии стало известно, что это была операция ГУР. Разведчики устроили взрывы в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ. В результате поражена живая сила, военная техника, спецсредства, россияне вынуждены были перекрыть дороги и проводить эвакуацию.

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