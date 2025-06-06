Горит нефтебаза, которая обеспечивала топливом аэродром: новые подробности атаки на российский Энгельс. Фото и видео

В ночь на 6 июня в Энгельсе Саратовской области вследствие атаки дронов вспыхнул мощнейший пожар. Спутники NASA зафиксировали очаги возгорания на нефтебазе "Кристалл".

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Эта нефтебаза обеспечивает топливом военный аэродром "Энгельс-2". Подробности сообщили местные СМИ, а также российское независимое издание ASTRA.

Еще с ночи в российских соцсетях начали появляться видео с кадрами мощнейшего пожара в Энгельсе. Авторы роликов констатировали, что "две бочки горят" – не уточняя, впрочем, где именно вспыхнул пожар.

Чуть позже же местные СМИ назвали эпицентр возгорания.

"ВСУ атаковали нефтехранилище в Энгельсе Саратовской области. Всё небо в чёрном дыму, пожар страшный. Также БПЛА влетел в многоэтажку Энгельсе. Произошёл пожар, повреждены квартиры", – написал один из пабликов.

Точнее установить место прилета помогли спутники NASA, зафиксировавшие пожар на базе хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" Росрезерва. Она обеспечивает топливом военный аэродром "Энгельс-2", уточняет ASTRA.

Видное из космоса "возгорание на одном из промышленных предприятий" в Энгельсе около 04:30 утра подтвердил и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Как всегда это бывает у россиян – там "пострадавших нет".

Не менее неожиданным стал также "отчет" минобороны РФ о "174 уничтоженных украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", в том числе и в Саратовской области.

Эта нефтебаза становится объектом "пристального внимания" украинских дронов уже не в первый раз.

Так, вследствие атаки 8 января этого года были уничтожены три резервуара по 120 000 кубометров каждый, а также повреждены шесть других резервуаров, что привело к потере около 800 000 тонн топлива.

Вторая атака не заставила себя долго ждать: 14 января, когда пожар после первой атаки на объекте еще не был полностью ликвидирован, туда прилетело снова. В Генштабе Вооруженных сил Украины не скрывали, что целились именно по этому объекту, являющемуся законной военной целью: она снабжает топливом стратегическую авиацию на аэродроме "Энгельс-2", где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что в российских Энгельсе и Рязани пожаловались на взрывы. А в Брянске минувшей ночью под атаку дронов попал аэропорт.

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