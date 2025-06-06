'Это только начало': украинские военные уничтожили опорный пункт врага новым боеприпасом весом более 100 кг. Видео

На фронте протестирован новый тип вооружения, созданный в рамках проекта Brave1. В результате на Херсонском направлении боеприпасом весом более 100 кг уничтожен опорный пункт оккупантов.

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Об этом в пятницу, 6 июня, сообщила пресс-служба Brave1. Также было опубликовано видео результат боевой работы защитников Украины с новым оружием.

"Новый тип вооружения от участника Brave1 протестирован на фронте. И это еще один шаг к технологическому превосходству", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Brave1 совместно с производителем и военным подразделением испытали экспериментальную технологию на Херсонском направлении.

В результате опорный пункт оккупантов армии России был уничтожен боеприпасом более 100 кг.

"Не будем разглашать подробности, но это только начало. Вскоре – еще больше решений, которые враг почувствует на себе", – пообещали в Brave1.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина способна производить до 10 млн дронов в год. Чтобы избавиться от зависимости от поставщиков, государство вложило целенаправленные инвестиции в производство БПЛА.

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