'Это уникальная технологическая идея': эксперт объяснил, что дает Украине применение дронов с ИИ

Во время масштабной спецоперации "Паутина" для поражения российских стратегических самолетов Служба безопасности Украины применила дроны с искусственным интеллектом. Он позволяет беспилотнику двигаться к цели даже в условиях исчезновения связи со спутниковой навигационной системой.

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Это стало уникальным технологическим решением, которое первыми в мире внедрили именно украинцы. Подробности о применении ИИ в беспилотных технологиях и о том, как это меняет боевые действия сегодня и в будущем, в интервью OBOZ.UA рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

На самом деле, подчеркнул он, спецоперация "Паутина" стала не первым зафиксированным случаем применения Силами обороны беспилотников с искусственным интеллектом. Такое решение повышает шансы дрона достичь цели.

"Украинские производители дронов интегрировали в них искусственный интеллект в двух вариантах функционала. Понятно, что беспилотник движется и корректируется с учетом спутниковой связи по системе GPS или по европейской военной спутниковой системе Galileo. Но когда дрон залетает в определенную зону и теряет связь со спутником, искусственный интеллект фактически заменяет спутник и позволяет ему двигаться по запрограммированным координатам", – отметил Крамаров.

В таком применении ИИ, подчеркнул эксперт, украинцы снова оказались впереди планеты всей.

"Это уникальная технологическая идея. Украинские производители были первыми, кто до этого дошел. На будущее это открывает возможность использования ИИ как навигационной системы. Думаю, со временем его можно будет интегрировать и в украинские ракеты. К примеру, для крылатой ракеты это прекрасное технологическое решение", – констатировал офицер резерва ВСУ.

Применение ИИ помогло обеспечить украинские дроны "машинным зрением", которое заключается в обработке искусственным интеллектом визуальной информации с целью наведения на цель.

"Во время операции "Паутина" было прекрасно видно, как, залетев в зону аэродрома, наши дроны прекрасно видели самолеты и точно в них влетали. Уже получены спутниковые снимки с аэродромов, на которых видно: несмотря на то, что самолеты стояли в капонирах, то есть имели условную защиту от БПЛА, наши дроны точно в них влетели и сожгли дотла. То есть мы не просто применяем дроны с ИИ, но еще и применяем искусственный интеллект как минимум на двух этапах работы БПЛА", – резюмировал Крамаров.

Напомним, ранее свою оценку того, способно ли применение Украиной дронов с ИИ изменить ситуацию на поле боя, обнародовали аналитики ISW.

Также сообщалось, что СМИ раскрыли, какими были частные комментарии президента США Дональда Трампа относительно украинской операции "Паутина": он якобы назвал ее "крутой".

В то же время публично Трамп не смог произнести ни слова об этой операции, ограничившись размытыми формулировками вроде "что-то произошло несколько дней назад".

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