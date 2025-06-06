Украина получила 'карты в руки', операция 'Паутина' имела продолжение: интервью с офицером Крамаровым

Украинские беспилотные летательные аппараты(БПЛА), которые показали большую эффективность во время операции "Паутина" по уничтожению стратегической авиации России на ее территории, во время третьей удачной атаки на Керченский мост доказали, что наша страна действительно получила "карты в руки", о которых в Овальном кабинете говорил президент США Дональд Трамп. На сегодня украинские дроны по своему уровню находятся рядом с БПЛА, изготовленными в США или Израиле.

Видео дня

Уничтожение 5 июня вражеского комплекса "Искандер-М" на территории Брянской области РФ, который был нацелен на Киев, стало, по сути, продолжением "Паутины". Наша страна имеет большие технологические возможности не только для усовершенствования дронов, но и для создания собственных крылатых и баллистических ракет. Впрочем, пока рано говорить о том, что Украина имеет оружие, способное изменить ход войны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

- Стало известно, что во время операции "Паутина" СБУ применяла дроны с искусственным интеллектом. Когда беспилотники теряли сигнал, они переключались на ИИ, который вел их по заданному маршруту. Собственно, это не первый случай, когда именно дроны играли важнейшую роль в уничтожении вражеского оружия. Считаете ли вы, что в этой войне именно БПЛА стали ключевым оружием?

– Действительно, это уже не первый случай. Украинские производители дронов интегрировали в них искусственный интеллект в двух вариантах функционала. Понятно, что беспилотник движется и корректируется с учетом спутниковой связи по системе GPS или по европейской военной спутниковой системе Galileo. Но когда дрон залетает в определенную зону и теряет связь со спутником, искусственный интеллект фактически заменяет спутник и позволяет ему двигаться по запрограммированным координатам.

Кстати, это уникальная технологическая идея. Украинские производители были первыми, кто до этого дошел. На будущее это открывает возможность использования ИИ в качестве навигационной системы. Думаю, со временем его можно будет интегрировать и в украинские ракеты. К примеру, для крылатой ракеты это прекрасное технологическое решение. Это первое.

Второе – это так называемое машинное зрение. То есть обработка искусственным интеллектом визуальной информации с целью наведения на цель. Во время операции "Паутина" было прекрасно видно, как, залетев в зону аэродрома наши дроны прекрасно видели самолеты и точно в них влетали. Сейчас уже получены спутниковые снимки с аэродромов, на которых видно: несмотря на то, что самолеты стояли в капонирах, то есть имели условную защиту от БПЛА, наши дроны точно в них влетели и сожгли дотла.

То есть мы не просто применяем дроны с ИИ, но еще и применяем искусственный интеллект как минимум на двух этапах работы БПЛА.

– В последние дни мы увидели сразу несколько впечатляющих примеров того, что Силы обороны способны поражать ключевые цели врага. Кроме операции "Паутина", был удар по Керченскому мосту, а также по установке "Искандер" в Брянской области России. Установка была уничтожена, еще две получили повреждения. По вашему мнению, являются ли эти новости признаком того, что произошел определенный прорыв, что у Украины появились новые возможности для уничтожения вражеского вооружения на его территории?

– Уничтожение или полный вывод из строя комплекса "Искандер-М" – это фактически было продолжением операции "Паутина". Силы обороны прекрасно знали, что обстрелы Киева происходят непосредственно с развертыванием этого оперативно-тактического ракетного комплекса в Брянской области. Было логичное понимание, что в ответ на наши удары по стратегической авиации россияне захотят ударить по Киеву "Искандером-М". Даже было понятно точки, с которых они будут стрелять. Поэтому, как только эти машины были развернуты, по ним нанесли удар.

Что касается возможностей, которые у нас есть, то мы расширяем не только БПЛА. Украина очень активно работает над ракетной программой. Последнее соглашение было заключено с Германией. В Берлине четко сказали, что они будут инвестировать как в программу развития украинских БПЛА, так и в украинскую ракетную программу. Речь идет о разработке крылатых и баллистических ракет, которых на сегодня в Европе просто нет. Все они полагались на американскую ракету ATACMS. Но ее тактико-технические характеристики уже не совсем соответствуют вызовам, которые возможны на поле боя, в частности, по количеству боевого заряда, дальности и тому подобное.

Поэтому на данный момент Украина активно развивается. Мы довольно мощно движемся в направлении развития украинских БПЛА. Не хочется заниматься шапкозакидательством, но россияне в свое время, получив технологию "Шахеда", как делали его как не слишком точное оружие, так и продолжают делать. Не столько для выполнения каких-то военных целей, сколько просто для террора мирного населения.

Но мы видим, что Украина, которая по состоянию на начало 2022 года не имела ударных БПЛА, а имела лишь определенные наработки, смогла превратить БПЛА в реально высокоточное оружие, которым может быть уничтожено стратегическое вооружение врага. Мы не забрасываем дронами со шрапнелью с осколочной боевой частью российские областные центры, дронами, которые фактически являются оружием массового террора.

Украина показывает действительно эффективное развитие. Эффективность и качество наших БПЛА объясняется тем, что они не появились из ниоткуда или мы их скопировали. Один из основных украинских БПЛА "Ярость" производит завод имени Антонова, мировой гигант в авиастроении. Технологии, которые у него есть для строительства самолетов, он перенес на строительство БПЛА, поэтому у нас есть хорошая технологическая база для дальнейшего развития.

Мы не пытаемся сделать какую-то копию на иранскую копию. Наверное, можно сказать, что на сегодняшний день Украина делает БПЛА на одном уровне с США и Израилем.

– Можно ли именно украинские БПЛА назвать game changer, оружием, способным изменить ход войны или которое сможет стать таковым в будущем?

– Очень важно, что у нас есть такие достижения, но в условиях современной войны очень трудно найти какое-то одно решение, которое может принести изменения на поле битвы. Для нас это очень трудно. Нужно понимать, что мы продолжаем воевать с врагом, который гораздо более многочисленный, который воюет бешеным количеством человеческой массы. На каждого россиянина БПЛА не сделаешь.

Это оружие показывает серозные возможности Украины, оно дает нам те "карты в руки", о которых когда-то говорил президент США. Но как исключительно один элемент, который принесет нам победу, оно, к сожалению, рассматриваться не может.