Украина в операции 'Паутина' применяла дроны с ИИ: в ISW оценили, способна ли технология изменить ситуацию на поле боя

В ходе спецоперации "Паутина" Служба безопасности Украины использовала беспилотники с искусственным интеллектом. С помощью современной технологии осуществлялось автоматическое управление БПЛА.

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Украинские спецслужбы использовали автономные алгоритмы искусственного интеллекта совместно с ручным вмешательством оператора для проведения ударов по российским авиабазам. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

После осуществления спецоперации в СБУ заявили, что некоторые беспилотники теряли сигнал во время полета и переключались на выполнение своих задач с использованием искусственного интеллекта по заранее запланированному маршруту.

В ISW недавно оценили, что Россия и Украина продемонстрировали некоторую интеграцию ограниченных возможностей ИИ в операции беспилотников, но не развернули их в масштабе на поле боя. Аналитики считают, что обещания немедленной революции беспилотников с использованием ИИ и машинного обучения преждевременны по состоянию на июнь 2025 года, даже после операции "Паутина".

Эксперты отмечают, что и российским, и украинским силам потребуется выделить больше времени, испытаний и инвестиций для массового развертывания таких беспилотников на передовой.

Напомним, в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Белая" Иркутской области. Кадры подтверждают повреждение стратегических бомбардировщиков после атаки украинских БПЛА.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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