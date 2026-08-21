В Одесской области в результате вражеской атаки поврежден контрольно-пропускной пункт "Табаки": работает ли он. Фото

В ночь на 21 августа российские войска нанесли удар по Одесской области с помощью ударных дронов. В результате удара была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки".

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Из-за повреждений зданий и сооружений пропуск людей и транспорта через пункт в настоящее время приостановлен. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

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По информации ГПСУ, ночью оккупанты направили "Шахеды" на Болградский и Измаильский районы Одесской области.

В результате российской атаки были поражены объекты международного пункта пропуска "Табаки", расположенного на границе с Молдовой.

Взрывная волна и попадание повредили отдельные здания и сооружения пункта, возник пожар. Огонь оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

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"В настоящее время пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табаки" не осуществляется. О ситуации проинформирована молдавская сторона", – говорится в сообщении.

В настоящее время транспорт направляют через другие пункты пропуска. В ГПСУ призвали граждан учесть сложившуюся ситуацию и заранее скорректировать свои маршруты при планировании поездок.

Напомним, 20 августа российская оккупационная армия атаковала Одесскую область с помощью дронов. В результате удара пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Также беспилотник повредил помещение ресторана.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 августа россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. Под вражеский удар попало гражданское судно под флагом Республики Того. Пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

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