Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, есть пострадавшие

Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Ночью под вражеский удар попало гражданское судно под флагом Республики Того.

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Пострадали четыре человека, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно

В ночь на 17 августа российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одесской области.

В частности, повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того.

"К сожалению, пострадали 4 человека, трое из них госпитализированы, один – в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки возникли пожары, которые на данный момент полностью ликвидированы", – написал Кипер в 08:56 утра.

Ранее об атаке россиян на портовую инфраструктуру и нескольких пожарах, вспыхнувших в результате ударов, сообщали в Измаильской районной государственной администрации. Там утверждали, что по состоянию на 08:14, когда было опубликовано сообщение, все очаги пожара были ликвидированы.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 августа Россия нанесла удар дроном по немецкому судну в Черном море у Одессы, а 4 августа атаковала корабль Гвинеи-Бисау в черноморской акватории.

Во втором случае есть погибший и пострадавшие.

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