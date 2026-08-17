Оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Одесской области: повреждено иностранное судно, есть пострадавшие
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Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Ночью под вражеский удар попало гражданское судно под флагом Республики Того.
Пострадали четыре человека, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Что известно
В ночь на 17 августа российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Одесской области.
В частности, повреждения получило гражданское судно под флагом Республики Того.
"К сожалению, пострадали 4 человека, трое из них госпитализированы, один – в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. В результате атаки возникли пожары, которые на данный момент полностью ликвидированы", – написал Кипер в 08:56 утра.
Ранее об атаке россиян на портовую инфраструктуру и нескольких пожарах, вспыхнувших в результате ударов, сообщали в Измаильской районной государственной администрации. Там утверждали, что по состоянию на 08:14, когда было опубликовано сообщение, все очаги пожара были ликвидированы.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что 6 августа Россия нанесла удар дроном по немецкому судну в Черном море у Одессы, а 4 августа атаковала корабль Гвинеи-Бисау в черноморской акватории.
Во втором случае есть погибший и пострадавшие.
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