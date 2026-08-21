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В российской Перми атакован НПЗ: поднялся дым. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
5,0 т.
Дым в Перми
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Утром 21 августа в российской Перми прогремели взрывы. Над городом поднялся дым.

Сообщается о серии взрывов на местном НПЗ. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Утром российская Пермь оказалась под украинскими ударами. Над городом виден дым.

"В Перми был атакован НПЗ", — отметили в Exilenova+ в 07:32.

Чуть позже там уточнили: россияне жаловались на "серию взрывов на НПЗ".

Атакован НПЗ в Перми

Местные власти заявили, что в регионе отражают атаку БпЛА.

Скриншот сообщения

"Аэропорт "Большое Савино" приостановил прием и выпуск воздушных судов. В Перми работают сирены, в ряде районов были слышны громкие хлопки", – пишет независимое российское издание ASTRA.

Атакован НПЗ в Перми

По всей видимости, был атакован НПЗ "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" – один из крупнейших НПЗ России. Его мощность оценивается примерно в 13 млн тонн нефти в год.

Этот НПЗ расположен в Индустриальном районе Перми, где, по сообщениям россиян, и раздавались взрывы.

Скриншот сообщения в местном паблике
Скриншоты комментариев россиян
Скриншоты комментариев россиян
Скриншоты комментариев россиян

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и т. д.

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" уже неоднократно подвергался ударам украинских дронов. Атаки фиксировались в конце апреля, в мае и 29–30 июля.

"После июльской атаки сообщалось об аварийной остановке установки первичной переработки и работе предприятия примерно на 75 % мощности. Если нынешнее поражение ПНОС подтвердится, это будет повторный удар по НПЗ, который уже работал с поврежденной первичной переработкой", – отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 20 августа, Силы обороны вновь нанесли удар по аэродрому "Ахтубинск" в РФ.

В результате атаки был поврежден бомбардировщик Су-34Е.

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