Силы обороны вновь нанесли удар по аэродрому «Ахтубинск» в РФ: поврежден бомбардировщик Су-34Е. Фото

Силы обороны Украины в ночь на 20 августа 2026 года нанесли удар по аэродрому "Ахтубинск" вблизи одноимённого населённого пункта в Астраханской области РФ. В результате атаки был поврежден фронтовой бомбардировщик Су-34, который, судя по камуфляжу, может быть экспортной версией Су-34Е.

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На спутниковых снимках зафиксированы как минимум две точки попадания на территории аэродрома и повреждения самолета с видимой утечкой топлива. Информацию первыми распространили OSINT-мониторинговые каналы, которые также опубликовали данные о последствиях атаки.

Атака на аэродром

20 августа около 00:30–01:00 на аэродроме "Ахтубинск" произошла атака неизвестных беспилотников. Канал Exile+ сообщил, что в районе объекта ПВО аэродрома фиксировалась тепловая сигнатура, а последствия атаки на тот момент уточнялись.

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Другой мониторинговый канал, Exilenova+, сообщил о поражении фронтового бомбардировщика Су-34. По его данным, после попадания произошла утечка топлива с последующим возгоранием, а сам самолет получил существенные повреждения.

Спутниковые снимки

На спутниковых снимках видны как минимум две точки попадания. Также зафиксирован повреждённый Су-34 с заметным разливом топлива.

По данным OSINT-мониторинговых каналов, остальные самолеты на аэродроме были перемещены по территории аэродрома или эвакуированы в другие места. Анализ камуфляжа поражённого самолёта указывает на то, что повреждена именно экспортная версия Су-34Е.

Ориентировочная стоимость такого самолета составляет 33–50 млн долларов США в зависимости от модификации.

Су-34 — фронтовой бомбардировщик, способный применять КАБ и ФАБ различных калибров, запускать ракеты класса "воздух–поверхность" Х-59/69 и Х-31/35У, а также нести подвесные контейнеры разведки или РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Воздушных силах ВСУ отчитались об успешном сбивании вражеского Су-35 над Россией. Боевой самолет российской оккупационной армии был уничтожен на Курском направлении 7 июня.

На видео, которое вы можете посмотреть здесь, видно, как сбитый российский самолет горит на земле. Также появились данные о российском летчике, погибшем во время недавнего падения бомбардировщика Су-34.

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