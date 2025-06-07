Появилось видео со сбитым 7 июня российским Су-35

В Воздушных силах ВСУ показали успешное сбитие вражеского Су-35 над Россией. Боевой самолет российской оккупационной армии уничтожили на Курском направлении в субботу, 7 июня.

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На видео, опубликованном в Telegram-канале командования Воздушных сил, видно, как российский сбитый самолет пылает на земле. "Объективный контроль!" - подписали военные ролик.

В Воздушных силах не сообщили, какое именно оружие использовали для успешной работы по воздушной цели. Также пока отсутствует информация о судьбе экипажа вражеского самолета.

Утром 7 июня командование Воздушных сил ВСУ отчитались об успешной операции по уничтожению российского истребителя Су-35.

"Сегодня утром, 7 июня 2025 года, в результате успешной операции Воздушных Сил на Курском направлении сбит российский истребитель Су-35", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

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