Заметны последствия пожаров: появились новые спутниковые снимки российского аэродрома 'Белая' после операции 'Паутина'

Спустя несколько дней после спецоперации СБУ "Паутина" в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Белая" Иркутской области. Кадры подтверждают повреждение стратегических бомбардировщиков после атаки украинских БПЛА.

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Спутник зафиксировал повреждение по меньшей мере семи самолетов. Об этом свидетельствуют кадры Planet Labs за 4 июня, которые есть в распоряжении проекта Радио Свобода "Схемы".

На фото видно, что украинские беспилотники поразили на аэродроме "Белая" в Иркутской области три бомбардировщика Ту-95 и четыре бомбардировщика Ту-22. Кроме того, на снимках можно увидеть последствия пожаров.

В целом после спецоперации "Паутина" спутниковые снимки подтверждают уничтожение по меньшей мере 11 российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, 4 единиц Ту-22М3 и одного грузового самолета Ан-12.

Напомним, в ходе спецоперации "Паутина" дроны Службы безопасности Украины кроме стратегических бомбардировщиков уничтожили еще одну важную цель. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Во время атаки противник мог потерять не менее 40 самолетов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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