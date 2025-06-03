Дроны СБУ во время атаки на аэродром 'Иваново' уничтожили самолет ДРЛО А-50, – OSINT-аналитики

В ходе спецоперации "Паутина" дроны Службы безопасности Украины кроме стратегических бомбардировщиков уничтожили еще одну важную цель. Речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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Цель была поражена на территории аэродрома "Иваново". Об этом в социальной сети Х пишут OSINT-аналитики GEOINT.

Еще одну болезненную потерю российской оккупационной армии подтверждают спутниковые снимки с высокой четкостью изображения от Mizarvision.

На кадрах видно несколько поврежденных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения на авиабазе "Иваново". При чем кадры достоверно подтверждают существенные повреждения одного борта, который, по предварительным данным, восстановлению не подлежит.

На модернизированных самолетах А-50, которые получили в названии приставку "У", россияне установили радиотехнический комплекс с улучшенными параметрами по обнаружению низколетящих и малозаметных воздушных целей. В РФ утверждают, что А-50 может обнаружить истребители и вертолеты в условиях применения средств радиоэлектронного подавления.

Российские ДРЛО сделаны на базе тяжелого транспортного самолета Ил-76, оборудованы вращающейся антенной. По заявлениям росСМИ, модернизированный А-50У может обнаруживать различные типы летательных аппаратов, а также способен одновременно сопровождать большое количество целей и наводимых истребителей.

Как писал OBOZ.UA:

– Днем 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, которую можно назвать не просто уникальной, а не имеющей аналогов в мире. Десятками дешевых дронов были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации, входящей в состав ядерной триады.

– Впоследствии в минобороны Российской Федерации отреагировали на атаку по аэродромам. Там, ожидаемо, выдали неадекватное заявление о последствиях спецоперации СБУ "Паутина".

– По данным источников нашего издания, уникальная спецоперация СБУ получила название "Паутина". Предварительно, российской авиации нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

– Во время атаки противник мог потерять не менее 40 самолетов.

– Наши источники также рассказали, что операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции.

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