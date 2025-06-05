Одна сдетонировала сразу: Силы обороны поразили установки ОТРК "Искандер", из которых РФ пыталась ударить по Украине. Видео

Защитники Украины 5 июня нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск России. Итогом "бавовны" стало поражение установок вражеского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"

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Операцию провели подразделения Вооруженных сил во взаимодействии со Службой безопасности и другими составляющими Сил обороны. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, публикуя видео удара.

В частности, под прицелом украинских сил оказалось подразделение российской 26-й ракетной бригады армии РФ из района города Клинцы Брянской области РФ. Из ОТРК "Искандер" оно пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Военные предполагают, что это мог быть Киев.

Однако благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений ВСУ и СБУ вражеские цели были успешно поражены.

В итоге одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две – с большой вероятностью получили повреждения. Ныне результаты поражения вражеской техники уточняются.

"Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения. Борьба продолжается. Слава Украине!" – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" армии РФ. Точный удар по вражескому ЗРК малой дальности навели разведчики бригады "Черный лес", приблизительная стоимость уничтоженной цели – $25 млн.

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