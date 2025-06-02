Огонь наводили разведчики 'Черного леса': точным ударом уничтожен российский 'Тор-М2' за $25 млн. Видео

Украинские защитники не прекращают минусовать военную технику и живую силу российских захватчиков по всей линии фронта. На этот раз нашим бойцам удалось точным ударом уничтожить вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

Видео дня

Видео со слаженной работой обнародовали в Telegram-канале "Сухопутные войска". Там отметили, что стоимость потерянной россиянами техники превышает 20 млн долларов.

"Сгорел еще один российский "Тор-М2". Удар по ЗРК малой дальности навели разведчики бригады "Черный лес". Приблизительная стоимость уничтоженной цели – $25 млн", – говорится в сообщении.

На кадрах можно видеть, как в результате попадания Сил обороны машина воспламеняется и начинает гореть. Впоследствии наши бойцы наносят еще один удар, который окончательно выводит технику из строя. В итоге, остатки вражеского оборудования догорают где-то среди поля, окутанные густым черным дымом.

Что известно об уничтоженном зенитном ракетном комплексе "Тор-М2"

"Тор" (индекс ГРАУ - 9К330) – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Напомним, на Краматорском направлении фронта, серией точных ударов украинские защитники уничтожили РСЗО "Град", другую технику и пехоту ВС РФ. После точных ударов украинских дронов враг потерял сразу несколько единиц техники и личный состав на передовой в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские бойцы сорвали попытку оккупантов прорвать оборону вблизи н.п. Багатырь в Донецкой области. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. Как следствие: уничтожено 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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