Уничтожены 24 единицы техники и 40 оккупантов: Силы обороны отразили штурм армии РФ в Донецкой области. Видео

В районе населенного пункта Богатырь Донецкой области украинские военные сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе, уничтожены 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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Оккупанты пытались штурмовать на мотоциклах и автомобильной технике 26 апреля. Об этом сообщили на Facebook-странице тактической группы "Угледар" и показали профессиональную работу Сил обороны Украины.

"Противник не оставляет попыток атаковать и выйти в населенный пункт Богатырь Донбасса", — подчеркнули военные. Они добавили, что 26 апреля с четырех часов утра российские войска при поддержке мото- и автомобильных колонн пытались атаковать позиции наших защитников.

Благодаря четкой координации между командирами бригад и командиром тактической группы "Угледар", а также правильной организации разведки, Силы обороны смогли выполнить задачу по огневому поражению и нанести врагу серьезные потери.

"Тесное взаимодействие между бригадами, правильная организация разведки противника и четкое управление боевыми действиями, дало результат – намерения противника не осуществились", – говорится в сообщении.

В результате боя украинские военные уничтожили 15 из 18 вражеских мотоциклов, 9 из 10 автомобилей и ликвидировали 40 российских пехотинцев. Операция показала эффективность совместных действий и профессионализм украинских подразделений.

Украинские защитники продолжают меры по укреплению обороны, обнаружению и уничтожению противника.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики пытались на мотоциклах прорвать оборону наших защитников вблизи Константинополя Донецкой области. Однако попытки врага оказались тщетными, ВСУ уничтожили кафиров.

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