Войска РФ пытались на мотоциклах прорвать оборону у Константинополя: враг уничтожен

Российские захватчики пытались на мотоциклах прорвать оборону наших защитников вблизи Константинополя Донецкой области. Однако попытки врага оказались тщетными, ВСУ уничтожили оккупантов.

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Об этом сообщили в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там добавили, что украинские военнослужащие крепко держат оборону и минусуют противника.

"На Новопавловском направлении противник на четырех мотоциклах пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. В результате огневого воздействия мототехника и вражеские пехотинцы уничтожены", – говорится в сообщении.

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 26 апреля, в Новопавловском направлении противник вчера провел 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля и Отрадного. Со своей стороны украинские бойцы продолжают сдерживать давление и уничтожают превосходящие силы врага.

Напомним, за минувшие сутки, 25 апреля, на линии фронта произошло более полутора сотен боевых столкновений между Силами обороны Украины и армией РФ. Наибольшую активность враг сохранял в Покровском районе, а также на Курщине.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля потери российских захватчиков составили 1110 человек, украинские бойцы обезвредили восемь танков, пять боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной.

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