Минус 70 артсистем и более 1100 оккупантов: свежие потери РФ на фронте

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1110 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 947 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Отменив накануне еще 1110 российских захватчиков, украинские воины доказали общие потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения до 947 610 человек.

Между тем в рамках "демилитаризации" за минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла восемь танков (в общей сложности уничтожено уже 10 711), пять боевых бронированных машин (22 320), 70 артиллерийских систем (26 965) и одно средство ПВО (1 145).

Временно неизменными остаются общие данные относительно утраченных Россией на поле боя РСЗО (1 372), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3 196), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1), а также спецтехники (3 860).

В то же время у врага уменьшилось на 118 БПЛА оперативно-тактического уровня (33 897) и 145 единиц автомобильной техники и автоцистерн (46 051).

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько танков потеряла РФ с начала года. Также он показал на видео, как уничтожается эта российская техника.

Кроме того, сообщалось, что главком Сырский назвал потери армии РФ в живой силе в 2025 году.

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