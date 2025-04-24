'Ежедневно по всей линии фронта': Сырский назвал потери армии РФ в живой силе с начала года. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать множество оккупантов. Только с начала 2025 года армия страны-террориста потеряла около 155 тысяч солдат.

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Такую статистику привел главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что наши защитники ежедневно уничтожают врага по всей фронтовой линии. И за каждое преступление россиян ожидает возмездие.

"Ежедневно украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530)", – рассказал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого защитника и защитницу за стойкость и веру в победу.

"Борьба продолжается. Слава Украине!" – резюмировал свое сообщение генерал.

Ранее стало известно о том, что в России на территории военного аэродрома в Ростове-на-Дону силы сопротивления сожгли многоцелевой вражеский истребитель Су-30СМ. Стоимость уничтоженного боевого самолета – около 50 млн. долларов. С таких бортов оккупанты сбрасывают авиабомбы на Украину.

Напомним, что на Новопавловском направлении фронта морпехи 35-й ОБМП уничтожили вражескую МТ-ЛБ. Вместе с ней ликвидированы и восемь российских штурмовиков, пытавшихся атаковать украинские позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – 945 330 оккупантов были ликвидированы и ранены. Из них около 1060 захватчиков попали в этот список за прошедшие сутки, 23 апреля.

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