Устроили 'горячий прием': украинские морпехи уничтожили МТЛБ со штурмовиками на Новопавловском направлении.

Украинские воины продолжают наносить урон российским оккупантам. На Новопавловском направлении морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского уничтожили вражескую МТЛБ.

Видео дня

Вместе с ней ликвидированы и восемь российских штурмовиков, пытавшихся атаковать украинские позиции. Видео поражения опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Горячий прием для российского МТЛБ с 8 штурмовиками устроили пилоты FPV-дронов и операторы ПТРК "Стугна", – констатировали в ОСГВ "Хортица", добавив, что поражение было произведено на Новопавловском направлении.

Результаты штурма для врага оказались неутешительными.

"В результате слаженных действий вражеская бронетехника вместе с штурмовиками была уничтожена. Как результат — где-то на востоке Украины стало больше механического хлама, но стало меньше оккупантов", – подчеркнуто в сообщении.

Напомним, накануне, 22 апреля, потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БПЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!