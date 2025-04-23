ВСУ отминусовали еще 1210 оккупантов и более 80 артсистем армии РФ за сутки – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1210 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 944 тысячи человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Накануне украинские воины снизили численность российской армии, ведущей полномасштабную войну против Украины, еще на 1210 оккупантов. Так что к утру 23 апреля общие боевые потери врага в живой силе достигли 944 270 человек.

В рамках продолжения "демилитаризации" оккупационного войска защитники уничтожили восемь вражеских танков (в общей сложности уничтожено 10 691), 11 боевых бронированных машин (2 230), 85 артиллерийских систем (26 774), одну РСЗО (1 368) и одно средство ПВО (1 141).

К сожалению, неизменным пока остается общее количество ликвидированных российских самолетов (370), вертолетов (335), кораблей/катеров (28) и подлодок (1). Не изменился и показатель сбитых вражеских крылатых ракет (3 148).

В то же время россияне потеряли 138 БПЛА оперативно-тактического уровня (33 526), 163 единицы автомобильной техники (45 621) и одну единицу специальной техники (3 860).

Напомним, ранее стало известно, что Силы обороны дронами атаковали современную российскую ЗРК С-400 на Курщине. Установку россияне вывезли для оценки уровня повреждений.

Также сообщалось, что нацгвардейцы пленили российских пехотинцев на Купянском направлении. Они должны были закрепиться на позициях, однако все пошло не по плану.

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