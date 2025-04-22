Силы обороны дронами атаковали современную российскую ЗРК С-400 на Курщине: что известно о последствиях

Украинские воины нанесли удар по ангарам в Курской области РФ, которые использовали российские военные. Вследствие удара российская армия понесла потери в технике.

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В частности, повреждения получил ЗРК С-400 "Триумф". Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Цель была поражена в населенном пункте Сорокин на севере Курщины, неподалеку от админграницы с Орловской областью. Случилось это, по данным канала, еще 11 апреля

"11.04.2025 была совершена атака по ангарам, где находился ЗРК С-400 "Триумф", в н.п. Сорокин, Курская область. Удар нанесен с использованием ударных БПЛА", – пишет "Досье Шпиона".

Канал публикует также перечень поврежденной украинскими дронами российской техники:

• Командно-штабная машина "Р-149АКШ-1";

• Радиолокационная станция "96Л6-1В" (осколочные повреждения ФАР);

• 2 пусковые установки "5П85СМ2-01";

• 6 зенитных управляемых ракет "48Н6ДМ".

"Произведена эвакуация комплекса для оценки ущерба", – резюмирует "Досье Шпиона".

Напомним, ранее стало известно, что на Торецком направлении оккупанты на мотоциклах пошли в атаку. По врагу отработали артиллерия и дроны. В итоге российские штурмовики были уничтожены.

Также сообщалось, что на днях на фронте уничтожили две пусковые установки российского ЗРК "Бук-М2". Эффектные кадры "демилитаризации" показали украинские воины.

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