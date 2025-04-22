На фронте уничтожили две пусковые установки российского ЗРК 'Бук-М2': в ВСУ показали эффектные кадры

Бойцы Сил обороны Украины на передовой уничтожили две пусковые установки многофункционального зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М2" российских оккупационных войск. Враг использовал технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке.

Видео дня

Отминусовать у оккупантов установки удалось воинам из 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" вместе со смежными подразделениями. Кадры в понедельник, 21 апреля, опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Так, была уничтожена пуско-заряжающая и пусковая установки ЗРК "Бук-М2".

Сначала их обнаружили артразведчики бригады "Черный лес". После этого бойцы передали координаты смежным подразделениям, которые своим искусным попаданием "подарили всем подписчикам эти яркие фейерверки", добавили в ОСУВ "Хортица".

"Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии – это снижение способностей врага на поле боя в течение длительного времени", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление врага остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!