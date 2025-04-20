Массированный штурм россиян потерпел катастрофу: ВСУ разгромили колонну бронетехники на Запорожском направлении. Видео

Российские оккупационные войска пошли в массированный штурм на Запорожском направлении на фронте, но потерпели неудачу. Наступление врага остановили воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице бригады, показав видео боев. Отмечается, что войска РФ планировали использовать в штурме более 300 штурмовиков и около 40 единиц бронированной техники (БМП, БТР, танки), а также квадроциклы.

В 128 ОГШБр отметили, что отражение массированной вражеской атаки стало примером эффективного взаимодействия различных боевых подразделений.

"Аэроразведка вовремя обнаружила вражеские колонны, благодаря чему операторы БПЛА начали уничтожать технику за 8 километров до наших позиций. Одновременно подключилась ствольная артиллерия, нанесшая по врагу мощный удар. Только незначительной части россиян удалось прорваться сквозь огненный занавес и дойти на расстояние поражения стрелкового оружия. Этих недобитков из минометов, пулеметов и автоматов гоняла уже наша пехота", – говорится в сообщении.

В результате боя, который длился более двух часов, российские войска потеряли 29 единиц бронированной техники и около 140 штурмовиков. В то же время, наши воины не потеряли ни одной позиции.

"В этот вечер россиянам навалили так, что они это надолго запомнят. Те, кто выжил", – добавили в бригаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали о боях за поселок Шевченко на Покровском направлении. В результате успешной боевой операции украинским воинам удалось выбить врага и остановить его наступление на Покровск.

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