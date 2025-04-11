Обезврежено 1100 окупантов: в ВСУ рассказали об операции в поселке Шевченко, которая заставила врага остановить наступление на Покровск. Видео

В Силах обороны Украины рассказали о боях за поселок Шевченко на Покровском направлении. В результате успешной боевой операции украинским воинам удалось выбить врага и остановить его наступление на Покровск.

Видео дня

На штурм поселка в начале марта пошли бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала". На своем канале в Telegram они рассказали о боях и показали видео.

Как сообщается, захват этого населенного пункта позволил врагу вплотную приблизиться к Покровску, оккупантам оставалось около 5 километров. По данным разведки, в Шевченко на тот момент было сосредоточено до 300 оккупантов.

"3 марта 2025 года полк "Скала" начал штурмовые действия в Шевченко. Сначала по выявленным целям отработали танки. Затем разведчики на квадроциклах заехали вплотную к вражеским позициям, чтобы разминировать подходы к Шевченко и расчистить дорогу для техники. Затем начало активной фазы", – говорится в сообщении.

На кадрах показано, как пехота на "Брэдли" под прикрытием танков вошла в населенный пункт. Самые яростные бои произошли в районе двухэтажных зданий, местного Дворца культуры и школы – именно здесь враг обустроил основные оборонные позиции. Зачищать украинским бойцам приходилось каждую улицу и каждый дом.

В результате шести дней боев, поселок был поэтапно зачищен от оккупантов. Потери врага превысили 1100 человек убитыми и ранеными.

Российские оккупанты прятались в подвалах и погребах, и их приходилось по одному "выкуривать" с позиций. Усложняло ситуацию то, что поселок был почти разрушен.

9 марта была зачищена основная часть Шевченко. На отбитые позиции были введены группы закрепления. После этого противник начал встречные штурмовые действия, которые продолжают уже месяц практически непрерывно.

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