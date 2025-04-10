Наглядный пример бездарных действий армии РФ: ВСУ ликвидировали вражескую группу при попытке прорыва на Днепропетровщину. Видео

Украинские военные всячески препятствуют наступлению врага. В этот раз ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов при попытке прорыва на Днепропетровщину.

Видео дня

Эффектное видео операции было опубликовано на Facebook-странице отделения коммуникаций тактической группы "Угледар". Военные добавляют, что это наглядный пример бездарных действий российской армии.

"Наглядные результаты бездарных действий россиян – десятки тел оккупантов, лежащих на украинских полях. На видео – примеры ликвидации малых групп врага в районе населенных пунктов Бурлацкое и Богдановка", – сообщают в ВСУ.

Военные отмечают, что ежедневно враг совершает от 25 до 35 штурмовых действий. Часто пытается добраться до украинских позиций, двигаясь малыми группами по открытой местности. При этом применяют технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы.

"На Южно-Донецком направлении в зоне ответственности тактической группы "Угледар" россияне не оставляют попыток продвигаться в сторону административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями", – говорится в сообщении.

В то же время, наши воины не дают оккупантам реализовать свои планы. Аэроразведка часто обнаруживает оккупантов еще на подступах к украинским позициям, а минометные расчеты, артиллерия, РСЗО, пилоты FPV и бомберы беспощадно уничтожают противника.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было обезврежено около 1420 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили 363 единиц военной техники и вооружения врага. Потери России с начала полномасштабной войны составили 929 тыс. убитыми и ранеными.

Ранее было опубликовано видео, как российский оккупант, готовя ужин для других военных РФ на Запорожском направлении, вышел в чат-рулетку похвастаться планами убивать украинцев, но в этот момент его догнала карма. Во время разговора захватчика атаковал дрон Сил обороны и он пополнил ряды "двухсотых" соотечественников.

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