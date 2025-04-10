УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Наглядный пример бездарных действий армии РФ: ВСУ ликвидировали вражескую группу при попытке прорыва на Днепропетровщину. Видео

Анна Павлова
War
2 минуты
6,7 т.
Наглядный пример бездарных действий армии РФ: ВСУ ликвидировали вражескую группу при попытке прорыва на Днепропетровщину. Видео

Украинские военные всячески препятствуют наступлению врага. В этот раз ВСУ ликвидировали группу российских оккупантов при попытке прорыва на Днепропетровщину.

Видео дня

Эффектное видео операции было опубликовано на Facebook-странице отделения коммуникаций тактической группы "Угледар". Военные добавляют, что это наглядный пример бездарных действий российской армии.

"Наглядные результаты бездарных действий россиян – десятки тел оккупантов, лежащих на украинских полях. На видео – примеры ликвидации малых групп врага в районе населенных пунктов Бурлацкое и Богдановка", – сообщают в ВСУ.

Военные отмечают, что ежедневно враг совершает от 25 до 35 штурмовых действий. Часто пытается добраться до украинских позиций, двигаясь малыми группами по открытой местности. При этом применяют технику легкой проходимости: баги, квадроциклы и мотоциклы.

"На Южно-Донецком направлении в зоне ответственности тактической группы "Угледар" россияне не оставляют попыток продвигаться в сторону административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями", – говорится в сообщении.

В то же время, наши воины не дают оккупантам реализовать свои планы. Аэроразведка часто обнаруживает оккупантов еще на подступах к украинским позициям, а минометные расчеты, артиллерия, РСЗО, пилоты FPV и бомберы беспощадно уничтожают противника.

Наглядный пример бездарных действий армии РФ: ВСУ ликвидировали вражескую группу при попытке прорыва на Днепропетровщину. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки было обезврежено около 1420 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины уничтожили 363 единиц военной техники и вооружения врага. Потери России с начала полномасштабной войны составили 929 тыс. убитыми и ранеными.

Ранее было опубликовано видео, как российский оккупант, готовя ужин для других военных РФ на Запорожском направлении, вышел в чат-рулетку похвастаться планами убивать украинцев, но в этот момент его догнала карма. Во время разговора захватчика атаковал дрон Сил обороны и он пополнил ряды "двухсотых" соотечественников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!