Минус 1420 захватчиков и более 350 единиц техники и вооружения: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1420 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 363 единицы ее военной техники и вооружения.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 929 000 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом 10 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 105 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 32 078).

Воины обезвредили 70 артиллерийских систем (всех 25 982), 12 боевых бронированных машин (22 033), три танка (10 579) оккупационных сил РФ.

Кроме этого, было уничтожено 169 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 43 514), четыре – специальной техники (3796).

За время полномасштабной войны ВСУ также сбили 3145 крылатых ракет, 370 самолетов и 335 вертолетов, отминусовали 1359 РСЗО, 1127 средств ПВО, 28 кораблей/катеров и подлодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с артиллеристами 43-й ОМБр уничтожили два российских ЗРК "Панцирь" стоимостью $14 млн каждый. Вражеские цели нашли разведывательные БпАК SHARK украинского производства.

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