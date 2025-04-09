Силы обороны обнаружили и уничтожили два российских ЗРК 'Панцирь' стоимостью $14 млн каждый. Видео

Украинские силы обороны вновь продемонстрировали точную работу на передовой: экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с артиллеристами 43-й отдельной механизированной бригады уничтожили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь".

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Стоимость каждого – около $14 миллионов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"Обнаружили и поразили два вражеских ЗРГК "Панцирь". Экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем АХИЛЛЕС и 43 артиллерийской бригады уничтожили самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы, каждый из которых стоит около $14 млн. Цели обнаружили разведывательные борта SHARK. Боевая работа продолжается!" – говорится в сообщении.

БПЛА SHARK – это разработка компании Ukrspecsystems, созданная специально для работы в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы. Благодаря зашифрованной связи (AES-256) он может "углубляться" в тыл врага на расстояние до 80 км. Его оптико-электронная система позволяет видеть цели на расстоянии до 5 км у Full HD с 30-кратным оптическим зумом и дополнительным цифровым.

Дальность полета – до 80 км, высота – до 3000 метров. Максимальная скорость – 130 км/ч. Запускается SHARK из катапульты, а приземляется с помощью парашюта. Он может управлять сразу несколькими дронами с одной станции, устойчив к РЭБ и непогоде.

Напомним, Россия не жалеет личный состав и продолжает применять против украинских военнослужащих тактику мясных штурмов. Как следствие, враг несет огромные потери живой силы. Только на Торецком направлении за 9 месяцев украинским военным удалось ликвидировать 20 тыс. русских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уничтожили почти весь танковый парк РФ – оккупанты испытывают острую нехватку военной техники. Темпы производства и ремонта не поспевают за потерями, к тому же усиливаются санкциями и деградацией российского оборонпрома.

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