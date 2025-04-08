Россия потеряла 20 тыс. солдат на Торецком направлении за девять месяцев: военный рассказал, как изменил тактику враг

Страна-террорист Россия не жалеет личный состав и продолжает применять против украинских военнослужащих тактику мясных штурмов. Как следствие, враг несет огромные потери живой силы.

Видео дня

Только на Торецком направлении за 9 месяцев украинским военным удалось ликвидировать 20 тысяч. российских захватчиков. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский.

По его словам, в Донецкой области враг изменил тактику штурмов. В частности, на направлении Горловка – Торецк вместо массированных атак путинская армия все чаще использует малые группы мотопехоты.

При этом военный подчеркнул, что теперь российские штурмовые группы пытаются прорваться к украинским позициям на мотоциклах. В ходе таких атак враг использует группу из двух-трех человек.

Хоминский подчеркнул, что неизвестно, откуда именно берется этот транспорт – мародерство или официальное обеспечение со стороны минобороны РФ. Тем не менее, такие попытки штурма заканчиваются еще на подступах к украинским позициям благодаря слаженной работе артиллерии, дронов и разведки ВСУ.

"Пытаются устраивать ралли по маршруту Горловка – Торецк. К счастью, для нас и большому сожалению для них заканчивается это еще на подступах к финишной ленте. Работает наша артиллерия, работают наши дронщики, наша разведка и, собственно, этим мотоциклистам вручается именное приглашение на концерт Кобзона. За 9 месяцев 20 тысяч таких людей отправились на концерт Кобзона", – сказал военный.

Напомним, Силы обороны Украины уничтожили почти весь танковый парк РФ – оккупанты испытывают острую нехватку военной техники. Темпы производства и ремонта не поспевают за потерями и вдобавок усугубляются санкциями и деградацией российского оборонпрома.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за сутки 7 апреля воины Сил обороны уничтожили 219 единиц военной техники и вооружения врага, а также обезвредили около 1290 оккупантов. Среди уничтоженной техники – 43 артиллерийские системы, 14 боевых бронемашин, три РСЗО и два средства ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!