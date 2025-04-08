Силы обороны отминусовали еще 1290 оккупантов и 43 артсистемы армии РФ

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 219 единиц военной техники и вооружения российской оккупационной армии. Также ликвидировали и ранили около 1290 военных преступников из РФ.

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Общие потери личного состава войск агрессора с начала полномасштабной войны составляют примерно 926 310 оккупантов (убитыми и ранеными). Данные по состоянию на 8 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили в небе 43 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 31 917).

На земле воины обезвредили 43 артиллерийских системы (всех 25 860), 14 боевых бронированных машин (22 011), три РСЗО (1359), два средства ПВО (1126) захватчиков.

Кроме этого, было уничтожено 107 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 43 227), две – спецтехники (3792).

За время полномасштабной войны ВСУ также отминусовали 3145 крылатых ракет, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по совам Главнокомандующего ВСУ, в течение марта Силы обороны атаковали и уничтожили более 77 тысяч вражеских целей с помощью дронов. Это на 10% больше поражений, чем в феврале 2025 года.

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