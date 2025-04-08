Больше, чем в феврале: Сырский сказал, сколько вражеских целей было уничтожено в марте с помощью дронов. Видео

В течение марта Силы обороны Украины атаковали и уничтожили более 77 тысяч вражеских целей с помощью дронов. Это на 10% больше поражений, чем в феврале.

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Для ударов по технике и живой силе противника наши военные использовали беспилотники разных типов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"Спасибо воинам за профессиональное и результативное выполнение боевых задач", – написал он.

Сырский показал кадры, на которых можно увидеть меткие удары дронами ВСУ по солдатам страны-агрессора, транспортным средствам и военной технике оккупантов.

"Один из ключевых приоритетов – наращивание боевых способностей беспилотных систем на поле боя. Увеличивая роль дронов, мы сохраняем жизнь наших защитников", – подчеркнул главком.

Напомним: в ГУР МО показали, как сбивают российские дроны на Покровском направлении. В общей сложности разведчики во время операции уничтожили 8 вражеских БПЛА разных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил об увеличении производства всей линейки беспилотников – от Mavic до дальнобойных дронов. Кроме того, известно о наращивании украинских возможностей для производства наземных роботизированных комплексов.

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