Больше летать не будут: в ГУР показали, как сбивают российские дроны на Покровском направлении. Видео

Украинские военные продолжают методически уничтожать ценную технику врага. На этот раз разведчики подстрелили несколько дорогостоящих российских "птичек".

Видео дня

Успешная операция состоялась на одном из самых горячих направлений, Покровском (Донецкая область). Эффектное видео, как сбивают российские дроны, показали в ГУР.

В разведке добавили, что это была крутая работа мастеров спецподразделения "Крылья", входящего в Департамент активных действий ГУР МО Украины.

"Разведчики продолжают уничтожать российские беспилотники тактического уровня прямо в воздухе. На видео – кадры успешных поражений в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности, на Покровском направлении", – говорится в подписи к видео.

В общей сложности разведчики во время операции уничтожили 8 вражеских БПЛА:

– Zala – 2 шт.

– Supercam – 5 шт.

– Орлан – 1 шт.

"Борьба продолжается!" – резюмировали разведчики.

Справка

Российские беспилотники наносят немало вреда Силам обороны Украины по всем направлениям фронта. В частности новая модификация российского БПЛА "Орлан" разведывает не только камерой, но и рядом антенн и датчиков, которые обнаруживают радиостанции и мобильные телефоны на позициях. Орлан фиксирует даже WiFi, и если военные пользуются связью Starlink, то Орлан фиксирует точку доступа и передает эту информацию системам поражения. Таким образом, "Орланы" корректируют вражеский огонь. Орлан может пролететь до 150 км с передачей сигнала с камеры, а по определенному маршруту он может преодолевать до 600 км или 10 часов полета.

БПЛА ZALA – разведывательный беспилотник, с помощью которого можно обнаруживать позиции и корректировать артиллерию благодаря автоматическому модулю захвата целей. Как сообщают украинские военные, его сложно перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.

Новейший российский беспилотник Supercam S350 считается одним из передовых в арсенале России. Его цена колеблется от 15 до 20 тысяч долларов США в зависимости от комплектации. Supercam S350 удивляет своими характеристиками: он способен летать на расстояние до 240 км, подниматься на высоту до 5000 м и оснащен высококачественной камерой с ночным видением. Такой беспилотник может выполнять разные задачи, что делает его приоритетной целью для украинских защитников.

Ранее сообщалось, что защитники Украины поразили в Луганской области российскую систему противовоздушной обороны стоимостью около $100 миллионов. Речь идет о зенитном ракетном комплексе "Бук-М3".

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники из подразделения "Феникс" феерически уничтожили российскую БМП с полным боекомплектом. После поражения FPV-дронами она разлетелась на части.

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