'Nemesis работает – враг горит': украинские воины поразили российский ЗРК 'Бук-М3' за $100 млн. Видео

Защитники Украины поразили на Луганщине российскую систему противовоздушной обороны стоимостью около $100 миллионов. Речь идет о зенитном ракетном комплексе "Бук-М3".

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Боевую задачу выполнили воины 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем вместе со смежными подразделениями. Видео опубликовано в его соцсетях.

По словам бойцов, они с помощью аэроразведки зафиксировали работу вражеского ЗРК "Бук-М3" на временно оккупированной части Луганской области.

"Разведка проследила по маршруту передвижения цели, четко определила ее позицию и совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины поразили вражескую ПВО", – сообщили в полку.

Там добавили, что на сегодняшний день стоимость такого российского "Бука" составляет примерно 100 миллионов долларов США.

412-й отдельный полк беспилотных систем Nemesis системно выжигает российские комплексы ПВО по всей линии фронта. На его счету – десятки уничтоженных "Торов", "Стрел", "Буков", что стало результатом точного планирования, координации и решительности воинов.

"Nemesis работает – враг горит!" – подчеркнули защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники из подразделения "Феникс" феерически уничтожили российскую БМП с полным боекомплектом. После поражения FPV-дронами она разлетелась на части.

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