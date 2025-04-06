Украинские бойцы уничтожили российскую БМП с полным боекомплектом. Видео

Украинские пограничники феерически уничтожили российскую БМП с полным боекомплектом. После поражения FPV-дронами она разлетелась на атомы.

Видео дня

Потери на одном из самых сложных направлений фронта нанесли врагу воины подразделения "Феникс" ГПСУ, а деньги на дроны собрали украинцы. Видео опубликовали в Telegram-канале, посвященном FPV-дронам "Дикие шершни".

"Подразделение "Феникс" ГПСУ уничтожил российскую БМП с полным боекомплектом. Это направление остается сложным, враг постоянно штурмует украинские позиции. Дроны помогают отражать наступление. Поддерживайте украинскую армию. Эти "Дикие Шершни" профинансированы сообществом Сергея Стерненко", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как "Дикий шершень" догоняет российскую БМП, которая на полном ходу несется по украинскому полю. После удара от бронемашины разлетаются искры, она начинает гореть, но продолжает движение.

Правда, проехать оккупантам удалось немного: спустя некоторое время там сдетонировал боекомплект, превратив бронемашину в огненный столб.

Напомним, накануне, 5 апреля, потери российских захватчиков составили 1330 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 68 БПЛА оперативно-тактического уровня, 96 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Также сообщалось, что украинская аэроразведка за ночь уничтожила 11 позиций захватчиков на Харьковщине.

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