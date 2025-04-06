Украинская аэроразведка за ночь уничтожила 11 позиций захватчиков на Харьковщине. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать российских оккупантов на поле боя. Сокращать численность путинской армии нашим военнослужащим помогают беспилотники.

Видео дня

Только за одну ночь на территории Харьковской области было уничтожено более десяти вражеских позиций. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Для ликвидации живой силы противника украинские военные применили БПЛА "Баба Яга". В результате точный ударов дроном ночью бойцы ГПСУ нанесли поражения по позициям россиян в Харьковской области.

"Аэроразведка 4 пограничного отряда знает, как нанести оккупантам неприятностей: точными ударами дронов ночью уничтожено 11 позиций захватчиков в Харьковской области", – сообщили в ГПСУ.

БПЛА Vampire (который прозвали "Бабой Ягой") – это большой беспилотник украинского производства. Он эффективно работает ночью благодаря тепловизионной камере и сбрасывает боеприпасы на свои цели.

Также дрон способен минировать территорию либо выполнять гуманитарную функцию – нести воду, медикаменты, еду на передовые позиции. Всего может поднимать до 15 кг нагрузки. Разработка Vampire, согласно открытым источникам, началась летом 2022 года.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины отправили российским оккупантам "послание" после циничного удара РФ по Кривому Рогу. Защитники не оставили без ответа убийство украинских детей и отплатили мощными ударами артиллерии, РСЗО, минометов и БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!